Fitch більше не бачить негайної загрози дефолту Укренерго

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг "Укренерго" з RD – "обмежений дефолт" – до CCC після завершення реструктуризації боргу.

Про це йдеться в рішенні Fitch.

За оцінкою агентства, реструктуризація зменшила боргове навантаження та подовжила строки погашення, тому компанія більше не стикається з безпосередньою загрозою дефолту.

Водночас фінансові ризики залишаються значними. Fitch вказує на обмежений доступ до фінансування, наслідки російських обстрілів і потребу постійно відновлювати електромережі. Ліквідність компанії залишається обмеженою.

Як повідомили в "Укренерго", реструктуризацію завершили 15 жовтня. Попередня вимога за єврооблігаціями становила $1,086 млрд, включно з нарахованими відсотками.

Після угоди боргові зобов'язання включають $494,75 млн із остаточним погашенням у 2041 році та нові негарантовані облігації на $395 млн із погашенням у 2031 році. За оцінкою компанії, економія завдяки зміні основної суми та відсотків становитиме близько $135 млн. Її планують спрямувати на відновлення мереж.

Fitch очікує покращення фінансових результатів у 2027 році: показник EBITDA, за прогнозом агентства, має зрости з близько 4 млрд грн у 2026 році до майже 10 млрд грн.

Агентство також враховує тісні зв'язки компанії з державою, яка гарантує близько 80% її боргу. Водночас можливості державної підтримки обмежені фінансовим становищем самої України.

Нагадаємо:

28 серпня "Укренерго" розпочало процедуру реструктуризації "зелених" облігацій номінальною вартістю $825 млн. Інвесторам запропонували викуп паперів або обмін на нові облігації.