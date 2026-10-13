НКРЕКП ухвалила рішення, яке має сприяти балансуванню енергосистеми

НКРЕКП ухвалила рішення, яке дасть змогу ширше залучати генеруючі потужності Києва та області до підтримання стабільної роботи енергосистеми.

Про це інформує Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

На засіданні регулятор погодив зміни до тимчасового порядку придбання допоміжної послуги із забезпечення резервів заміщення (третинного регулювання).

Відтепер дія цього механізму поширюється також на Київ та Київську область.

"Це створює додаткові можливості для залучення місцевих генеруючих потужностей до надання допоміжних послуг, необхідних для підтримання балансу між виробництвом і споживанням електроенергії", – говориться у повідомленні.

У комісії зазначили, що рішення ухвалене на тлі посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру України, зокрема об'єкти генерації.

"За таких умов залучення додаткових потужностей до балансування енергосистеми набуває особливого значення", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні змінилися правила роздрібного ринку електричної енергії: захист споживачів під час відключення та відновлення електропостачання посилили.

Також НКРЕКП змінила механізм визначення ціни, за якою постачальники купуватимуть електроенергію у приватних домогосподарств із сонячними генеруючими установками.

Раніше повідомлялося, що з 1 жовтня діятимуть нові правила відключення електропостачання, які, зокрема, визначають, коли боржники не платитимуть за подальше відновлення електропостачання.