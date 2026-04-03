Масштабна схема із зерном в державній корпорації: трьох підозрюваних взяли під варту

Суд взяв під варту трьох членів організованої злочинної групи, причетних до заволодіння зерном АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Йдеться, що до колишнього керівника департаменту АТ "ДПЗКУ" застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 3 328 000 грн застави.

Довірену особу представника компанії та співучасника суд також взяв під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 19,9 млн грн та 5 млн грн відповідно.

Напередодні САП та НАБУ викрили корупційну схему в Державній продовольчо-зерновій корпорації України (ДПЗКУ): держава втратила рекордних 105 тис. тонн зерна вартістю майже 29 млн доларів США.