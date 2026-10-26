Суд визнав винним водія нардепа Лабазюка, який відмовився свідчити

Суд визнав винним водія нардепа, який відмовився свідчити у справі про спробу підкупу.

Суд визнав винним водія нардепа Сергій Лабазюка, який відмовився свідчити у справі про спробу підкупу ексвіцепрем'єра Олександра Кубракова та ексголови Держагентства відновлення Мустафи Найєма.

Про це стало відомо з повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Ідеться про Богдана Шудру.

"Солом'янський районний суд міста Києва оголосив вирок особі – свідку у справі стосовно чинного нардепа та його спільника, яких викрили на наданні неправомірної вигоди", – говориться у повідомленні.

Прокуратура говорить про надання неправомірної вигоди віце-прем'єр-міністру з відновлення України – міністру розвитку громад та територій України й голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Перед початком допиту свідка суд з'ясував, що немає обставин, які б унеможливили давання ним показань. Після цього його приведено до присяги та попереджено про кримінальну відповідальність за відмову давати показання.

"Однак, коли прокурор почав ставити запитання, свідок відмовився давати показання", – повідомляє САП.

У звʼязку із цим свідку повідомлено про підозру у відмові від давання показань. У лютому 2026 року обвинувальний акт у справі направлено до Солом'янського районного суду для розгляду по суті.

Заслухавши доводи сторін, суд визнав особу винуватою у вчиненні правопорушення та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 3400 грн.

"Наразі прокурором вирішується питання щодо відповідності покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого", – говориться у повідомленні САП.

За версією слідства, саме Шудра був ключовим кур'єром у гучній схемі: він конспіративно пересів в авто Найєма та передав хабар у китайській скриньці, яку нардеп Лабазюк пізніше завуальовано назвав у листуванні "хорошим китайським чаєм", нагадує Transparency International Ukraine.

Нагадаємо:

Раніше Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили нардепа з групи "За Майбутнє" Сергія Лабазюка на передачі хабаря.

21 травня 2024 р. прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт стосовно нардепа та його спільника, яких викрили на наданні хабаря віцепрем'єр-міністру – Міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову та голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

Водію нардепа Лабазюка оголосили підозру за відмову від надання свідчень у суді. НАБУ і САП оголосили підозру свідку Богдану Шудрі за відмову давати показання в суді щодо обставин справи народного депутата Сергія Лабазюка.