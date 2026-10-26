Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Суд визнав винним водія нардепа Лабазюка, який відмовився свідчити

Андрій Муравський — 26 жовтня, 14:40
Суд визнав винним водія нардепа Лабазюка, який відмовився свідчити
Суд визнав винним водія нардепа, який відмовився свідчити у справі про спробу підкупу.
Антикор

Суд визнав винним водія нардепа Сергій Лабазюка, який відмовився свідчити у справі про спробу підкупу ексвіцепрем'єра Олександра Кубракова та ексголови Держагентства відновлення Мустафи Найєма.

Про це стало відомо з повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Ідеться про Богдана Шудру.

"Солом'янський районний суд міста Києва оголосив вирок особі – свідку у справі стосовно чинного нардепа та його спільника, яких викрили на наданні неправомірної вигоди", – говориться у повідомленні.

Прокуратура говорить про надання неправомірної вигоди віце-прем'єр-міністру з відновлення України – міністру розвитку громад та територій України й голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Перед початком допиту свідка суд з'ясував, що немає обставин, які б унеможливили давання ним показань. Після цього його приведено до присяги та попереджено про кримінальну відповідальність за відмову давати показання.

"Однак, коли прокурор почав ставити запитання, свідок відмовився давати показання", – повідомляє САП.

У звʼязку із цим свідку повідомлено про підозру у відмові від давання показань. У лютому 2026 року обвинувальний акт у справі направлено до Солом'янського районного суду для розгляду по суті.

Заслухавши доводи сторін, суд визнав особу винуватою у вчиненні правопорушення та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 3400 грн.

"Наразі прокурором вирішується питання щодо відповідності покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого", – говориться у повідомленні САП.

За версією слідства, саме Шудра був ключовим кур'єром у гучній схемі: він конспіративно пересів в авто Найєма та передав хабар у китайській скриньці, яку нардеп Лабазюк пізніше завуальовано назвав у листуванні "хорошим китайським чаєм", нагадує Transparency International Ukraine.

Нагадаємо:

Раніше Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили нардепа з групи "За Майбутнє" Сергія Лабазюка на передачі хабаря.

21 травня 2024 р. прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт стосовно нардепа та його спільника, яких викрили на наданні хабаря віцепрем'єр-міністру – Міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову та голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

Водію нардепа Лабазюка оголосили підозру за відмову від надання свідчень у суді. НАБУ і САП оголосили підозру свідку Богдану Шудрі за відмову давати показання в суді щодо обставин справи народного депутата Сергія Лабазюка.

суди корупція прокуратура

прокуратура

Суд визнав винним водія нардепа Лабазюка, який відмовився свідчити
САП просить передати кошти із застави за Галущенка до АРМА
Прокуратура вимагає конфіскувати у посадовця Нацполіції майно, оформлене на матір

Останні новини