Внаслідок атаки Росії було знищено склад з продукцією Kärcher

27 вересня 2026 року внаслідок ворожого обстрілу було повністю знищено склад, де зберігалися техніка та продукція компанії Kärcher.

Про це повідомляє пресслужба компанії

Ніхто з працівників компанії не постраждав.

"Замовлення, які на момент атаки перебували на складі, наразі затримані або скасовані. Ми зв'яжемося з кожним партнером, щоб обговорити ситуацію та узгодити подальші дії", – йдеться у повідомленні.

Компанія заявила, що залучає альтернативні логістичні ланцюги постачання. Водночас найближчим часом можливі перебої з постачанням.

Нагадаємо:

27 вересня, під час дронової атаки, РФ пошкодила будівлю головного офісу компанії "Київстар".

Міністерство оборони РФ заявило, що росіяни атакували центр обробки даних компанії Vodafone.