РФ атакувала завод морозива на Житомирщині
РФ атакувала підприємство продовольчої галузі на Житомирщині
ДСНС
У ніч на 28 вересня російські війська здійснили атаку на підприємство з виробництва морозива у Житомирському районі.
Про це повідомляє очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
На місці влучання виникла пожежа, постраждалих на ранок не було. Займання ліквідували працівникии ДСНС.
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Президент Володимир Зеленський у соцмережах повідомив, що ворог пошкодив завод морозива у Житомирській області.
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