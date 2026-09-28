РФ атакувала завод морозива на Житомирщині

У ніч на 28 вересня російські війська здійснили атаку на підприємство з виробництва морозива у Житомирському районі.

Про це повідомляє очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

На місці влучання виникла пожежа, постраждалих на ранок не було. Займання ліквідували працівникии ДСНС.

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Президент Володимир Зеленський у соцмережах повідомив, що ворог пошкодив завод морозива у Житомирській області.

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