Планували вдвічі менше: Швейцарія профінансує 12 проєктів відбудови на $140 мільйонів

Віктор Волокіта — 28 серпня, 20:35
Швейцарія профінансує 12 проєктів компаній на понад 93 млн франків (майже 140 млн доларів США) у межах міжурядової угоди з Україною.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Світло у прифронтових містах, нове виробництво у Кременчуці кріплень для євроколії, житло для ВПО й сучасні лікарні. Усе це стане можливим завдяки 12 проєктам зі Швейцарією на понад 93 млн франків.

Про них сьогодні оголосили під час зустрічі зі Спеціальним представником Швейцарії з питань відбудови Жаком Гербером", - зазначила Свириденко.

За її словами, спочатку Швейцарія планувала виділити 50 млн франків, але уряд отримав 43 заявки від бізнесу більш як на 500 млн франків, тому бюджет подвоїли, а частину витрат покриє й сам бізнес.

Вона зазначила, що компанії втілюватимуть такі проєкти:

  • Енергетика та інфраструктура — Hitachi Energy, Elektrobedarf Troller, Schwihag, Arthur Flury
  • Житло — Divario, DM Bau, Glas Trösch Group
  • Освіта — Rehau, Geberit
  • Здоров’я — Roche, Innovatec Med
  • Гуманітарне розмінування — FSD

"Усі ці проєкти стартують восени 2025 року, створюючи робочі місця, нові виробництва та можливості для громад", - написала Свириденко.

Нагадаємо:

Україна та Швейцарія у липні підписали нову двосторонню угоду про співпрацю у сфері відновлення.

Уряд Швейцарії вважає відновлення України своїм стратегічним пріоритетом та планує спрямувати на це 5 млрд франків до 2036 року.

