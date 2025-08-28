Планували вдвічі менше: Швейцарія профінансує 12 проєктів відбудови на $140 мільйонів
Швейцарія профінансує 12 проєктів компаній на понад 93 млн франків (майже 140 млн доларів США) у межах міжурядової угоди з Україною.
Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
"Світло у прифронтових містах, нове виробництво у Кременчуці кріплень для євроколії, житло для ВПО й сучасні лікарні. Усе це стане можливим завдяки 12 проєктам зі Швейцарією на понад 93 млн франків.
Про них сьогодні оголосили під час зустрічі зі Спеціальним представником Швейцарії з питань відбудови Жаком Гербером", - зазначила Свириденко.
За її словами, спочатку Швейцарія планувала виділити 50 млн франків, але уряд отримав 43 заявки від бізнесу більш як на 500 млн франків, тому бюджет подвоїли, а частину витрат покриє й сам бізнес.
Вона зазначила, що компанії втілюватимуть такі проєкти:
- Енергетика та інфраструктура — Hitachi Energy, Elektrobedarf Troller, Schwihag, Arthur Flury
- Житло — Divario, DM Bau, Glas Trösch Group
- Освіта — Rehau, Geberit
- Здоров’я — Roche, Innovatec Med
- Гуманітарне розмінування — FSD
"Усі ці проєкти стартують восени 2025 року, створюючи робочі місця, нові виробництва та можливості для громад", - написала Свириденко.
Нагадаємо:
Україна та Швейцарія у липні підписали нову двосторонню угоду про співпрацю у сфері відновлення.
Уряд Швейцарії вважає відновлення України своїм стратегічним пріоритетом та планує спрямувати на це 5 млрд франків до 2036 року.