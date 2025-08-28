Планували вдвічі менше: Швейцарія профінансує 12 проєктів відбудови на $140 мільйонів

Швейцарія профінансує 12 проєктів компаній на понад 93 млн франків (майже 140 млн доларів США) у межах міжурядової угоди з Україною.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Світло у прифронтових містах, нове виробництво у Кременчуці кріплень для євроколії, житло для ВПО й сучасні лікарні. Усе це стане можливим завдяки 12 проєктам зі Швейцарією на понад 93 млн франків.

Про них сьогодні оголосили під час зустрічі зі Спеціальним представником Швейцарії з питань відбудови Жаком Гербером", - зазначила Свириденко.

За її словами, спочатку Швейцарія планувала виділити 50 млн франків, але уряд отримав 43 заявки від бізнесу більш як на 500 млн франків, тому бюджет подвоїли, а частину витрат покриє й сам бізнес.

Вона зазначила, що компанії втілюватимуть такі проєкти:

Енергетика та інфраструктура — Hitachi Energy, Elektrobedarf Troller, Schwihag, Arthur Flury

Житло — Divario, DM Bau, Glas Trösch Group

Освіта — Rehau, Geberit

Здоров’я — Roche, Innovatec Med

Гуманітарне розмінування — FSD

"Усі ці проєкти стартують восени 2025 року, створюючи робочі місця, нові виробництва та можливості для громад", - написала Свириденко.

Нагадаємо:

Україна та Швейцарія у липні підписали нову двосторонню угоду про співпрацю у сфері відновлення.

Уряд Швейцарії вважає відновлення України своїм стратегічним пріоритетом та планує спрямувати на це 5 млрд франків до 2036 року.