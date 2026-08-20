Наслідки російських ударів: видавництву "Ранок" знадобиться три роки на відновлення

Видавництву "Ранок" знадобиться щонайменше три роки на те, щоб відновитися після того, як Росія знищила мільйони книжок: наразі видавництво обмежило зарплати, домовилося про знижки з орендарями і диверсифікує логістику.

Про це повідомив гендиректор видавництва "Ранок" Віктор Круглов.

"Домовилися з командою про тимчасове обмеження зарплат, написали листи орендодавцям про знижки на оренду складів. Майже всі підтримали. Сформували секвестований бюджет. Знову урізали. Потім знову, щоб збалансувати витрати", – написав він у Facebook.

"Ведемо перемовини з банками про кредитування. Поки безуспішно. Майбутні книжки та інтелектуальні права у якості застави банкам нецікаві. Це величезна проблема, яку треба виносити на рівень уряду", – розповів Круглов.

За його словами, видавництво просить у партнерів, постачальників, авторів, літературних агенцій про відтермінування платежів та гонорарів і вони "ставляться з розумінням".

Видавництво має намір більшою мірою диверсіфукувати маршрути доставки та місця зберігання книжок. "Це дуже дорого, але нема іншого виходу", – зазначив він.

За його словами, гостро стоїть питання фінансів, а також питання імпорту паперу. До того ж, гострими є юридичні питання, "бо на думку держави, військові ризики не є форс-мажором".

Круглов розповів, що наступного дня після великої пожежі на автоматизованому логістичному центрі видавничої корпорації "RNK-Ранок" було створено антикризовий штаб. Внаслідок цього удару згоріло близько 8 мільйонів примірників книжок.

"Рятувальники ще боролися з вогнем. Повністю його вдалося загасити лише на сьому добу після прильоту", – розповів він.

"Ранок" – це завжди про майбутнє. Не про те, чи відновимося. А про те, як і за який час. За нашими оцінками, на повне відновлення знадобиться мінімум 3–5 років", – додав Круглов.

Нагадаємо:

Російські війська атакували склад, який використовувало видавництво "Ранок" і мережа книгарень "КнигоЛенд" у Харкові.

16 серпня унаслідок російських ударів Оболонському районі у Києві сталася масштабна пожежа на території книжкогового ринку "Петрівка" на станціїй метро "Почайна".