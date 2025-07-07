Від росіян, які втекли від війни до Казахстану, зажадали виплатити податки у РФ за два роки

Федеральна податкова служба (ФПС) Росії почала розсилати росіянам, які виїхали від війни до Казахстану, повідомлення про необхідність виплатити податок на доходи фізосіб (ПДФО) за 2022-23 роки за повною ставкою.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на юристів.

За їхніми словами, йдеться про тих росіян, хто працював у казахстанських компаніях і сплачував у республіці індивідуальний прибутковий податок (ІПН) за ставкою від 5 до 20%.

Попри це, ФПС у своїх вимогах виходить з того, що росіяни здійснювали роботу дистанційно з російської території.

Звернення за консультаціями у зв'язку з подвійним оподаткуванням отриманих у Казахстані трудових доходів стають масовими, каже керуючий партнер GidPrava Consulting Group Ілля Назаров.

За його словами, проблема торкнулася як лінійних співробітників, які виконують поточні операції в казахстанських компаніях, так і управлінців. При цьому всі вони працюють у Казахстані та платять місцеві податки.

На практиці інспектори ФПС виходять з того, що якщо за людиною зберігся статус податкового резидента Росії (тобто вона перебувала на території країни щонайменше 183 дні протягом календарного року), то вона не могла працювати на казахстанську компанію інакше, як дистанційно.

Нагадаємо:

Заборгованість російських компаній зі страхових внесків (відрахувань на пенсійне та медичне забезпечення співробітників) за період із січня по березень 2025 року зросла на 22% і досягла 352 млрд руб., тоді як станом на червень 2024 року ця сума становила майже вдвічі менше – 179 млрд руб.