Від початку року українці зареєстрували 5000 нових мінібізнесів

За перші п'ять місяців 2026 року в Україні зареєстрували понад п'ять тисяч нових бізнесів у сфері індивідуальних послуг, що на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє платформа VKURSI.

Майже всі нові гравці ринку (99% реєстрацій) — фізичні особи-підприємці, які відкривали салони краси, перукарні, SPA-салони та масажні кабінети.

Упродовж січня – травня 2026 року в Україні зареєстрували 5007 нових бізнесів у сфері індивідуальних послуг (КВЕД 96), серед них 4966 нових ФОП та 41 юридична особа, відповідно до даних сервісу аналізу новоствореного бізнесу VKURSI.

Для порівняння, за аналогічний період 2025 року в Україні зареєстрували 4353 нові суб'єкти господарювання, з яких 4336 — ФОП та 17 — юридичні особи.

"Абсолютну більшість нових реєстрацій у сфері надання інших індивідуальних послуг (КВЕД 96) забезпечили фізичні особи-підприємці. На них припадає 99% усіх новостворених суб'єктів господарювання", – говориться у повідомленні.

До прикладу, упродовж перших п'яти місяців 2026 року було зареєстровано лише 41 нову юридичну особу.

Домінування ФОП вказує не лише на низький поріг входу в галузь, а й на збереження довіри малого бізнесу до спрощеної системи оподаткування.

"Саме формат ФОП залишається основною організаційною моделлю для підприємців у сфері послуг, тоді як перехід до корпоративної форми бізнесу залишається обмеженим", – зазначають аналітики.

Водночас юридичні особи залишаються значно менш популярною формою ведення бізнесу на цьому ринку.

Після відносно стриманого початку року активність нових реєстрацій суттєво зросла навесні. Якщо у січні в галузі зареєстрували 836 нових бізнесів, то у березні — вже 1 157, у квітні — 1 173, а в травні — 1 092.

Пік нових реєстрацій бізнесу припав саме на квітень. Найбільше скорочення зафіксовано у лютому: кількість нових ФОП скоротилася з 833 до 737, тобто на 11,5% порівняно із січнем.

Надалі ринок різко відновився — у березні було 1 140 нових реєстрацій, у квітні — 1 166, у травні — 1 092.

Найактивніше підприємці відкривали бізнеси у сфері перукарських послуг та салонів краси.

Від початку 2026 року в Україні зареєстрували 4859 нових бізнесів у сфері краси та догляду. Йдеться про салони краси, перукарні, SPA-салони та масажні кабінети, серед яких 4829 ФОП та 30 юридичних осіб.

Попри складну ситуацію в країні, попит на послуги догляду за собою, відновлення та емоційного перезавантаження продовжує зростати.

Також за перші п'ять місяців року зареєстровано 80 нових ФОП та три компанії у сфері організування поховань і надання суміжних послуг, а також 57 нових ФОП та 8 компаній у сфері прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні нараховується 21 967 підприємців з іноземним громадянством. Від початку повномасштабної на рік відкривається 1 896 справ громадян інших країн. Найбільше серед підприємців громадян Російської Федерації — кожен п'ятий іноземець-ФОП (4 593).

За 2025-2026 рік кількість ІТ-ФОПів знизилася на 21%, і це найбільше зниження з 2016 року.