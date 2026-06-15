Від початку року 17 лікарень встановили сонячні електростанції потужністю 1 650 кВт

З січня до середини червня 2026 року 17 закладів охорони здоров'я розпочали власну генерацію електроенергії в межах реалізації проєкту "Промінь надії".

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

За даними відомства, загальна встановлена потужність введених в експлуатацію сонячних електростанцій становить 1 650 кВт.

Наразі ще 100 об'єктів перебувають на різних стадіях реалізації, 7 закладів охорони здоров'я – на завершальному етапі, 141 медичний заклад перебуває на етапі розробки технічних рішень.

Введення в експлуатацію 17 медичних закладів стало можливим завдяки міжнародній підтримці, зазначають у Міненерго. Зокрема, 12 закладів забезпечено за фінансування Німеччини, ще 5 – за підтримки Швеції.

Мета програми "Промінь надії" — підвищити енергетичну стійкість закладів охорони здоров'я, забезпечивши їх сонячними панелями, системами накопичення енергії та іншим обладнанням для гарантованого електропостачання і безперебійної роботи навіть у складних умовах.

Це спільна ініціатива Європейської комісії, Міненерго України та Міністерства охорони здоров'я України. Вона реалізується в межах Фонду підтримки енергетики України за координації Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Нагадаємо:

На початку травня повідомлялося, що для посилення енергонезалежності лікарень з початку року введено в експлуатацію сонячні електростанції потужністю 590 кВт.

Раніше уряд доручив спрямувати 3 млрд грн із резервного фонду державного бюджету на авансування нових 247 блочно-модульних котелень (БМК) загальною потужністю 1,3 ГВт.

Уряд запустив механізм держпідтримки для будівництва власної розподіленої генерації: компенсуватиме бізнесу різницю між ринковою та пільговою ставкою.