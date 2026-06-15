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Через аварію на енергообʼєкті, на Чернігівщині знеструмлено 58 тисяч домівок

Володимир Тунік-Фриз — 15 червня, 10:10
Через аварію на енергообʼєкті, на Чернігівщині знеструмлено 58 тисяч домівок
У Чернігівській області тисячі абонентів без світла

Через аварію на енергетичному обʼєкті у Чернігівській області, 58 тисяч абонентів залишаються без світла.

Про це повідомляє пресслжуба АТ "Чернігівобленерго".

Знеструмленими залишається частина споживачі Чернігівського, Корюківського та Новгород-Сіверського районів

Енергетики працюють над відновленням енергопостачання.

Нагадаємо:

Уночі 15 червня російські загарбники завдали комбінованого удару по столиці, убивши 4 людини та поранивши 25.

За даними ДСНС, пошкодження та пожежі є в усіх районах міста. Аварійно-рятувальні служби працюють на близько 50 локаціях.

Правоохоронці перекрили рух на окремих ділянках доріг у Солом'янському, Оболонському, Печерському та Деснянському районах столиці після масованої російської атаки уночі 15 червня; громадський транспорт змінив маршрути.

Росіяни під час масованого комбінованого обстрілу столиці пошкодили виробничий майданчик ДТЕК та знеструмили 140 тисяч родин.

енергетика Чернігів

Чернігів

Через аварію на енергообʼєкті, на Чернігівщині знеструмлено 58 тисяч домівок
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