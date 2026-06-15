Через аварію на енергообʼєкті, на Чернігівщині знеструмлено 58 тисяч домівок

У Чернігівській області тисячі абонентів без світла

Через аварію на енергетичному обʼєкті у Чернігівській області, 58 тисяч абонентів залишаються без світла.

Про це повідомляє пресслжуба АТ "Чернігівобленерго".

Знеструмленими залишається частина споживачі Чернігівського, Корюківського та Новгород-Сіверського районів

Енергетики працюють над відновленням енергопостачання.

Нагадаємо:

Уночі 15 червня російські загарбники завдали комбінованого удару по столиці, убивши 4 людини та поранивши 25.

За даними ДСНС, пошкодження та пожежі є в усіх районах міста. Аварійно-рятувальні служби працюють на близько 50 локаціях.

Правоохоронці перекрили рух на окремих ділянках доріг у Солом'янському, Оболонському, Печерському та Деснянському районах столиці після масованої російської атаки уночі 15 червня; громадський транспорт змінив маршрути.

Росіяни під час масованого комбінованого обстрілу столиці пошкодили виробничий майданчик ДТЕК та знеструмили 140 тисяч родин.