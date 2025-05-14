Великі компанії тікають зі столиці корпоративної Америки: чому приклад Tesla стає трендом

Все більше американських компаній, включно з гігантами ринку, ініціюють вихід зі штату Делавер, який десятиліттями вважався столицею корпоративної Америки.

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що лише в 2025 році дев'ять публічних компаній із капіталізацією понад 1 млрд дол поставлять на голосування питання про зміну юрисдикції.

Tesla та SpaceX Ілона Маска вже переїхали до Техасу, а Truth Social Дональда Трампа — до Флориди. Причиною стала зростаюча непередбачуваність рішень судів Делаверу, особливо у справах із мажоритарними власниками.

Після того, як суд штату скасував компенсаційний пакет Маска в 56 млрд дол, бізнесмен написав на X: "Ніколи не реєструйте свою компанію у штаті Делавер". Його позицію підтримали й інші великі гравці.

Trump Media пояснила перехід до Флориди тим, що "зростаюче судове навантаження на компанії з мажоритарними акціонерами створило непередбачуваність у прийнятті рішень".

Компанії, що мають великих акціонерів, тепер схиляються до штатів з м’якшим корпоративним правом — Техасу, Флориди та Невади. У цих юрисдикціях легше уникнути судових позовів, а правовий контроль менш жорсткий.

Хоча частка делаверських компаній у індексі Russell 3000 зросла до 62% у 2023 році, вперше цього року більше компаній вийшли зі штату, ніж увійшли.

Побоюючись втрат доходів, Делавер уже обмежив повноваження судів і зменшив можливості для запитів акціонерів до внутрішніх документів компаній. Але деякі юристи вважають, що навіть із цими змінами закон штату залишається надто суворим до угод з інсайдерами.

Як пояснив професор Колумбійського університету Ерік Теллі: "Це одна з тих сфер, де Делавер каже: ми ретельно перевіримо ці рішення". Водночас у Неваді, за його словами, "можна навіть займатись самозбагаченням — головне, не брехати про це".

Нагадаємо:

Американська компанія SpaceX Ілона Маска перенесла свою корпоративну реєстрацію з Делаверу до Техасу.