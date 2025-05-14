Крупные компании бегут из столицы корпоративной Америки: почему пример Tesla становится трендом

Все больше американских компаний, включая гигантов рынка, инициируют выход из штата Делавэр, который десятилетиями считался столицей корпоративной Америки.

Об этом пишет Reuters.

Издание отмечает, что только в 2025 году девять публичных компаний с капитализацией более 1 млрд долл поставят на голосование вопрос о смене юрисдикции.

Tesla и SpaceX Илона Маска уже переехали в Техас, а Truth Social Дональда Трампа - во Флориду. Причиной стала растущая непредсказуемость решений судов Делавэра, особенно в делах с мажоритарными владельцами.

После того, как суд штата отменил компенсационный пакет Маска в 56 млрд долл, бизнесмен написал на X: "Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр". Его позицию поддержали и другие крупные игроки.

Trump Media объяснила переход во Флориду тем, что "растущая судебная нагрузка на компании с мажоритарными акционерами создала непредсказуемость в принятии решений".

Компании, имеющие крупных акционеров, теперь склоняются к штатам с более мягким корпоративным правом - Техасу, Флориде и Неваде. В этих юрисдикциях легче избежать судебных исков, а правовой контроль менее жесткий.

Хотя доля делаверских компаний в индексе Russell 3000 выросла до 62% в 2023 году, впервые в этом году больше компаний вышли из штата, чем вошли.

Опасаясь потерь доходов, Делавэр уже ограничил полномочия судов и уменьшил возможности для запросов акционеров к внутренним документам компаний. Но некоторые юристы считают, что даже с этими изменениями закон штата остается слишком строгим к сделкам с инсайдерами.

Как пояснил профессор Колумбийского университета Эрик Телли: "Это одна из тех сфер, где Делавэр говорит: мы тщательно проверим эти решения". В то же время в Неваде, по его словам, "можно даже заниматься самообогащением - главное, не врать об этом".

Напомним:

Американская компания SpaceX Илона Маска перенесла свою корпоративную регистрацию из Делавэра в Техас.