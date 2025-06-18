Вартість пшениці в Україні поступово знижується – АПК-Інформ

Минулого тижня ціни на українську пшеницю стали знижуватися.

Про це повідомляє інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".

"Минулого тижня на українському ринку в секторі пшениці домінувала знижувальна цінова динаміка. Ціни на пшеницю 2 класу фіксувалися в межах 10000-11300 грн/т СРТ, а на фуражну пшеницю - в межах 9200-10200 грн/т СРТ", – зазначено у повідомленні.

За даними агентства, на ціни вплинули такі фактори, як наближення збиральної кампанії, невисокий попит трейдерів, які очікували нового врожаю, та зниження цін на експортному ринку.

"Кількість пропозицій зернової залишалась недостатньою, а попит переробників був доволі високим, що продовжувало надавати підтримку цінам", – зазначає "АПК-Інформ".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна практично втратила ринки пшениці в Азії та Африці, поки зосереджувалася на експорті в Європу. Українські трейдери стверджують, що було втрачено 70% ринку Єгипту. У Тунісі 75% імпортованої пшениці — російська, ще частина — французька, а от української майже немає. На азійському ринку, зокрема, у Бангладеші та Індонезії, росіяни також намагаються витіснити конкурентів.

Раніше повідомлялося, що позиції української соняшникової олії на ринку Азії слабшають. Укоаїна суттєво втратила свої позиції на азійському ринку внаслідок складної логістики та високої конкуренції з боку дешевшої соєвої олії, а також соняшникової олії російського та аргентинського походження.

У напрямку Індії поточного сезону (вересень – березень) спостерігалося збільшення відвантажень української олії практично втричі. Проте першість на цьому ринку належить російській олії (трохи більше 50% від соняшникової олії, що імпортується Індією).

Також раніше повідомлялося, що згідно з найбільш песимістичними оцінками, врожай зернових в Україні у 2025 році може знизитися на 10% — до близько 51 млн т порівняно з 56,7 млн т у 2024 році. Міністр аграрної політики України Віталій Коваль прогнозує зменшення врожаю зернових на 10%, олійних — на 5%.