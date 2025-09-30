У ексочільника МВС часів Януковича заберуть майно

Мін’юст просить стягнути у дохід держави майно ексочільника МВС часів Януковича, Віталія Захарченка.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінʼюсту.

29 вересня 2025 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції щодо до ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

У повідомленні йдеться, що Захарченко після початку повномасштабного вторгнення РФ здійснює публічне виправдовування, визнання правомірною збройної агресії проти України, глорифікація осіб, які здійснюють збройну агресію проти України та підтримання політики держави-агресора щодо невизнання права українського народу на самоідентифікацію та самовизначення.

У позовній заяві Мін’юст просить стягнути у дохід держави шість об’єктів нерухомості (у тому числі дві квартири у Києві), корпоративні права та грошові кошти на банківських рахунках.

Нагадаємо:

У 2023 році повідомляли, що колишніх міністра внутрішніх справ, одного з його заступників та ексдиректора департаменту матеріального забезпечення МВС України судитимуть в Україні заочно.

Захарченко був одним із звинувачених у вбивствах на Майдані у 2014 році.