Активність авторинку: в яких регіонах найчастіше купують нові та вживані легковики

У жовтні активність на ринку легкових авто, як на первинному, так і на вторинному, традиційно зосередилась у найбільших і найбагатших регіонах країни.

Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

Згідно з аналітикою, на внутрішньому ринку абсолютний лідер — перепродажі через застосунок Дія: понад 18 тисяч угод – майже чверть усього внутрішнього ринку. У класичному регіональному заліку перше місце — за Києвом (8,5 тис.), далі — Дніпропетровська, Одеська, Київська та Львівська області.

Середній регіональний пелетон очолили Харківська, Вінницька та Хмельницька області. Найменшу кількість перепродажів було зафіксовано у Донецькій та Херсонській областях — дається взнаки близькість до бойових дій та тимчасова окупація частини територій.

У сегменті перших реєстрацій вживаних авто впевнено лідирує Львівська область — майже 3,8 тис. авто. Львівський регіон став справжнім "воротами" для імпорту, обігнавши навіть столицю (3,1 тис.), зазначають аналітики.

У трійку також входить Рівненщина (1,8 тис.) — її стабільно висока позиція пояснюється близькістю до кордону, активністю ринку та сильною логістичною мережею перегонів, пояснюють експерти. Слідом ідуть Київська область, Дніпровщина, Волинь і Одещина.

У категорії нових легковиків Київ буквально недосяжний — майже 40% усіх продажів у країні, зазначають аналітики.

Вони нагадали, що у столиці зосереджена основна маса центральних офісів лізингових компаній та державних і приватних фірм, тому частина цих авто після реєстрації роз'їдеться у регіони, хоча й носитиме номерні таблички з індексом АА.

Далі — Дніпропетровська область (7,7%) та Київщина (6,5%). У десятку ввійшли також Львів, Одеса, Харків, Вінниця і Полтава — регіони з найбільш стабільним купівельним попитом і розвиненою мережею дилерів.

Нагадаємо:

Українці у жовтні придбали рекордну за останні 13 місяців кількість нових легковиків - 7,8 тис. автівок. Це на третину більше, ніж у жовтні 2024 року та на 14% більше відносно вересня 2025.