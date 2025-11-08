В "Укрзалізниці" стверджують, що скорочень поїздів та обмежень руху на Полтавщині немає

Через наслідки масованої ворожої атаки скорочень поїздів та обмежень руху на Полтавщині немає.

Про це стверджують в "Укрзалізниці".

Перевізник зазначив, що Телеграм-канали поширюють апокаліптичні фото з Полтавщини, сіють паніку і залякують українців "скороченнями поїздів та обмеженнями руху" в регіоні.

"Такі удари по депо, підстанціях та інфраструктурі залізниці вже стали щоденним явищем, ми відновлюємось і знаходимо рішення для збереження руху після кожної такої атаки", – підкреслили в УЗ.

Наголошується, що будь-яка інформація про зміни розкладу - наприклад, за вимогою ОВА - тільки на офіційних каналах УЗ.

За інформацією залізниці, наразі виведено достатньо резервних тепловозів на знеструмлених ділянках - насамперед це стосується Полтавщини.

Знеструмлені ділянки поступово заживлюються, від Гребінки до Полтави вже відновлено електротягу, рух всіх поїздів зберігається, а інфраструктура ремонтується - залізничники роблять для цього все, підкреслили в УЗ.

"Зокрема навіть Інтерсіті+ №712 Київ-Гусарівка (Краматорський напрямок) зараз слідує під резервним тепловозом, а подальше сполучення вже організовано підмінним рухомим складом. Гарантуємо, що довеземо всіх, як завжди", – наголошує "Укрзалізниця".

Слідкувати за затримками можна на порталі uz-vezemo.

Нагадаємо:

Вранці 8 листопада стало відомо, що через пошкодження залізничної інфраструктури на Полтавщині суттєво затримується низка поїздів.