В "Укргідроенерго" розповіли, як готуються до відновлення греблі Каховської ГЕС

В "Укргідроенерго" готові в будь-який момент після закінчення війни почати працювати над відновленням зруйнованої греблі Каховської ГЕС, але не готові витрачати кошти на проєкти, які потім, можливо, не будуть реалізовані.

Про це заявив виконувач обов’язків генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" Богдан Сухецький, пише "Суспільне".

"Наразі є розуміння стосовно підготовчих робіт, зокрема, звідки будуть під’їжджати машини, де будуть знаходитись комунікації та де насипатись тимчасова дамба. Та за наявної можливості, відповідно до процедури, на підприємстві готові братися за роботу", — зазначив Сухецький.

"А ще ми зробили 3D-модель Каховського водосховища і розрахували повністю його дно, рельєф, тому розуміємо до сантиметра як буде відбуватись наповнення цього водосховища", — додав він.

За його словами, за середньої приточності Дніпра та Десни Каховське водосховище буде наповнюватись до проєктних розмірів більш ніж півтора року.

"Підприємство співпрацює зі світовими компаніями, які займаються будівництвом гідроелектростанцій. Низка меморандумів про партнерство вже підписані, партнери готові долучитись у будівництво, в проєктування, надати нові сучасні технології, знайти цікаві проєктні рішення та навіть інвестувати", – сказав він.

Нагадаємо:

6 червня 2023 року росіяни підірвали Каховську ГЕС. Станція повністю зруйнована і вона не підлягає відновленню. Згідно даних на сайті Організації Об’єднаних Націй, сума завданих збитків сягає 14 мільярдів доларів.

18 липня 2023 року кабінет Міністрів України затвердив постанову "Про реалізацію експериментального проєкту "Будівництво Каховського гідровузла на річці Дніпро.

Раніше повідомлялося, що відбудова Каховської ГЕС займе мінімум сім років. Кілька років піде на фактичну відбудову ГЕС, 2–3 роки знадобиться на те, щоб вода наповнила дамбу. Після цього ще потрібен буде час на ремонт і відновлення каналів та систем зрошення, які будувались у 1970–1990-х роках.

Що ж до самої відбудови, то, як розповідали в "Укргідроенерго", на це піде не менше 5 років, оскільки це складний гідровузол.

Також раніше повідомлялося, що ЕП отримала у своє розпорядження пояснювальну записку до проєкту урядової постанови, в якому, зокрема, роз'яснюються особливості відбудови Каховської ГЕС.