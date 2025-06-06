В "Укргидроэнерго" рассказали, как готовятся к восстановлению разрушенной плотины Каховской ГЭС

В "Укргидроэнерго" готовы в любой момент после окончания войны начать работать над восстановлением разрушенной плотины Каховской ГЭС, но не готовы тратить средства на проекты, которые потом, возможно, не будут реализованы.

Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора ЧАО "Укргидроэнерго" Богдан Сухецкий, пишет "Суспільне".

"Сейчас есть понимание относительно подготовительных работ, в частности, откуда будут подъезжать машины, где будут находиться коммуникации и где насыпаться временная дамба. И при имеющейся возможности, в соответствии с процедурой, на предприятии готовы браться за работу", - отметил Сухецкий.

"А еще мы сделали 3D-модель Каховского водохранилища и рассчитали полностью его дно, рельеф, поэтому понимаем до сантиметра как будет происходить наполнение этого водохранилища", - добавил он.

По его словам, при средней приточности Днепра и Десны Каховское водохранилище будет наполняться до проектных размеров более чем полтора года.

"Предприятие сотрудничает с мировыми компаниями, которые занимаются строительством гидроэлектростанций. Ряд меморандумов о партнерстве уже подписаны, партнеры готовы присоединиться в строительство, в проектирование, предоставить новые современные технологии, найти интересные проектные решения и даже инвестировать", - сказал он.

Напомним:

6 июня 2023 года россияне взорвали Каховскую ГЭС. Станция полностью разрушена и она не подлежит восстановлению. Согласно данным на сайте Организации Объединенных Наций, сумма нанесенного ущерба достигает 14 миллиардов долларов.

18 июля 2023 года кабинет Министров Украины утвердил постановление "О реализации экспериментального проекта "Строительство Каховского гидроузла на реке Днепр.

Ранее сообщалось, что восстановление Каховской ГЭС займет минимум семь лет. Несколько лет уйдет на фактическое восстановление ГЭС, 2-3 года понадобится на то, чтобы вода наполнила дамбу. После этого еще нужно будет время на ремонт и восстановление каналов и систем орошения, которые строились в 1970-1990-х годах.

Что касается самого восстановления, то, как рассказывали в "Укргидроэнерго", на это уйдет не менее 5 лет, поскольку это сложный гидроузел.

Также ранее сообщалось, что ЭП получила в свое распоряжение пояснительную записку к проекту правительственного постановления, в котором, в частности, разъясняются особенности восстановления Каховской ГЭС.