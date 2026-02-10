В Україні зменшився попит на нові автобуси: найгірший показник за останні 10 років
В Україні у січні 2026 року автопарк поповнили 229 автобусів (включаючи мікроавтобуси), що на 2% менше, ніж у січні 2025 року.
Про це повідомляє Укравтопром.
Частка нової техніки в цьому обсязі становила 48%, торік була 64%.
За кількістю реалізації нових автобусів (109 од.) це був найгірший січневий показник за останні 10 років.
Водночас січневе поповнення парку вживаними автобусами (120 од.) було рекордним починаючи з 2014 року.
Найчастіше у січні вперше реєстрували такі автобуси:
- ZAZ - 25 од.;
- ATAMAN - 20 од.;
- BOGDAN - 17 од.
Серед вживаних:
- MERCEDES-BENZ - 45 од.;
- VDL - 13 од.;
- MAN - 9 од.
Нагадаємо:
В Україні у 2025 році поки внутрішній ринок автобусів "просідав" у обсягах, сегменти імпорту та нової техніки демонстрували впевнене зростання.