В Україні зменшився попит на нові автобуси: найгірший показник за останні 10 років

В Україні у січні 2026 року автопарк поповнили 229 автобусів (включаючи мікроавтобуси), що на 2% менше, ніж у січні 2025 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Частка нової техніки в цьому обсязі становила 48%, торік була 64%.

За кількістю реалізації нових автобусів (109 од.) це був найгірший січневий показник за останні 10 років.

Водночас січневе поповнення парку вживаними автобусами (120 од.) було рекордним починаючи з 2014 року.

Найчастіше у січні вперше реєстрували такі автобуси:

ZAZ - 25 од.; ATAMAN - 20 од.; BOGDAN - 17 од.

Серед вживаних:

MERCEDES-BENZ - 45 од.; VDL - 13 од.; MAN - 9 од.

Нагадаємо:

В Україні у 2025 році поки внутрішній ринок автобусів "просідав" у обсягах, сегменти імпорту та нової техніки демонстрували впевнене зростання.