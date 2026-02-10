Українська правда
В Україні зменшився попит на нові автобуси: найгірший показник за останні 10 років

Віктор Волокіта — 10 лютого, 09:00
Ілюстративне фото
Запорізька ОВА

В Україні у січні 2026 року автопарк поповнили 229 автобусів (включаючи мікроавтобуси), що на 2% менше, ніж у січні 2025 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Частка нової техніки в цьому обсязі становила 48%, торік була 64%.

За кількістю реалізації нових автобусів (109 од.) це був найгірший січневий показник за останні 10 років.

Водночас січневе поповнення парку вживаними автобусами (120 од.) було рекордним починаючи з 2014 року.

Найчастіше у січні вперше реєстрували такі автобуси:

  1. ZAZ - 25 од.;
  2. ATAMAN - 20 од.;
  3. BOGDAN - 17 од.

Серед вживаних:

  1. MERCEDES-BENZ - 45 од.;
  2. VDL - 13 од.;
  3. MAN - 9 од.

Нагадаємо:

В Україні у 2025 році поки внутрішній ринок автобусів "просідав" у обсягах, сегменти імпорту та нової техніки демонстрували впевнене зростання.

