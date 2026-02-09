В Україні попит на електромобілі впав на понад 20% за рік: найзатребуваніші моделі
У січні український автопарк поповнили 2873 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), відносно січня минулого року попит на електромобілі зменшився на 21%.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Йдеться, що основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 2740 шт. (нових – 952 шт., уживаних – 1788 шт.). Серед 133 комерційних електромобілів новими були 37 авто.
Згідно з аналітикою, в ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:
1. BYD Leopard 3 - 169 од.;
2. BYD Sea Lion 06 - 97 од.;
3. VOLKSWAGEN ID.UNYX - 96 од.;
4. ZEEKR 001 - 77 од.;
5. BYD Song Plus - 68 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
1. TESLA Model 3 - 219 од.;
2. NISSAN Leaf - 213 од.;
3. TESLA Model Y - 169 од.;
4. RENAULT Zoe - 79 од.;
5. KIA Niro - 79 од.
Нагадаємо:
У січні відносно грудня 2025 року українці зменшили імпорт електричних автомобілів у 14 разів.