В Україні попит на електромобілі впав на понад 20% за рік: найзатребуваніші моделі

У січні український автопарк поповнили 2873 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), відносно січня минулого року попит на електромобілі зменшився на 21%.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Йдеться, що основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 2740 шт. (нових – 952 шт., уживаних – 1788 шт.). Серед 133 комерційних електромобілів новими були 37 авто.

Згідно з аналітикою, в ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

1. BYD Leopard 3 - 169 од.;

2. BYD Sea Lion 06 - 97 од.;

3. VOLKSWAGEN ID.UNYX - 96 од.;

4. ZEEKR 001 - 77 од.;

5. BYD Song Plus - 68 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

1. TESLA Model 3 - 219 од.;

2. NISSAN Leaf - 213 од.;

3. TESLA Model Y - 169 од.;

4. RENAULT Zoe - 79 од.;

5. KIA Niro - 79 од.

