В Україні зростає попит на нові та імпортовані вживані автобуси: найпопулярніші моделі 2025

В Україні у 2025 році поки внутрішній ринок автобусів "просідав" у обсягах, сегменти імпорту та нової техніки демонстрували впевнене зростання.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Зокрема, на внутрішньому ринку зафіксовано 3 978 угод. Це на 36,1% менше порівняно з 2024 роком.

"Схоже, ресурс "перекидання" старих машин між власниками всередині країни поступово вичерпується". – зазначають експерти.

Натомість в сегменті імпорту вживаної техніки 1 088 реєстрацій, що на 31,7% більше за попередній рік. Їх завозили переважно з Європи.

Нових автобусів було придбано 1 176 одиниць, приріст у 15%. За словами аналітиків, це вказує на те, що муніципальні та шкільні програми закупівлі продовжують працювати.

На внутрішньому ринку Mercedes-Benz Sprinter — абсолютний лідер за кількістю угод. Поруч із ним тримаються українські БАЗ А079 Еталон та Богдан/Ataman А-092. В п'ятірку також входять Volkswagen LT та Volkswagen Crafter.

У сегменті вживаних автобусів, привезених з-за кордону, також лідирує Mercedes-Benz Sprinter. Також користують популярністю нідерландські VDL Ambassador та Citea і Volkswagen Crafter.

"Ринок нових авто майже повністю належить українським підприємствам, що пов'язано з тендерними закупівлями для шкіл та міст, а також особливостями конкурсів на маршрутні перевезення", – пояснюють аналітики.

Богдан/Ataman (моделі А-093, А-092, А-221) та ЗАЗ A08 I-VAN формують ядро реєстрацій. БАЗ А081 Еталон та Isuzu Citiport закривають потреби у середній та великій місткості.

З'являються також JAC Sunray та Toyota Hiace, що забезпечують потреби у малому класі.

Нагадаємо:

У 2025 році виробництво шкільних автобусів в Україні зросло на 47%, до 728 автобусів, з яких 695 одиниць вироблені за програмою "Шкільний автобус".