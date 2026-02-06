Українці збільшили попит на імпортовані вживані авто: які моделі обирають
Впродовж січня український автопарк поповнили 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 22% більше, ніж торік.
Про це повідомляє Укравтопром.
Згідно з аналітикою, найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 57% (у січні 2025р. вони охоплювали 46,6%).
Далі йдуть:
дизельні – 22% (у січ.25 - 24,4%);
електромобілі – 11% (у січ.25 – 20,5%);
гібриди – 7% (у січ.25 – 4,5%);
авто з ГБО – 3% (у січ.25 - 4%).
Як йдеться в дослідженні, середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, як і торік, становить – 10 років.
До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
1. VOLKSWAGEN Golf - 899 од.;
2. VOLKSWAGEN Tiguan - 633 од.;
3. AUDI Q5 - 617 од.;
4. SKODA Octavia - 613 од.;
5. NISSAN Rogue - 584 од.;
6. RENAULT Megane - 548 од.;
7. VOLKSWAGEN Passat - 434 од.;
8. NISSAN Qashqai - 374 од.;
9. FORD Escape - 349 од.;
10. AUDI A4 - 316 од.
Нагадаємо:
В Україні понад 77% від всіх легковиків, що торік поповнили вітчизняний автопарк, були вживані авто ввезені з-за кордону.