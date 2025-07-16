В Украине построят комбикормовый завод: разработанный для нужд свиноводства

В Тернопольской области построят комбикормовый завод мощностью 50 тонн в час.

Об этом говорится в сообщении "Агропродсервиса".

Контракт на строительство подписали компания Bühler Украина и корпорация "Агропродсервис".

Сообщается, что завод будет одним из самых технологичных производств в Украине, специально разработанным для нужд свиноводства. Строительство планируют начать в этом году.

Как уточнило издание LIGA.net, контракт с Bühler заключен на проведение инжиниринга и закупку оборудования.

Директор "Агропродсервиса" Иван Карачка отметил, что сейчас изготавливается проект, готовится тендерная документация на проведение строительных работ. Подготовлен земельный участок.

По его словам, завод сможет производить 1000 тонн комбикормов в сутки - будет две линии мощностью по 500 тонн.

Строить завод будут на территории индустриального парка "Западноукраинский промышленный хаб" в селе Остров под Тернополем.

Швейцарский концерн Bühler работает в сфере технологий и методов переработки зерна в муку и комбикорма, производства макаронных изделий и шоколада, в области алюминиевого литья под давлением и тому подобное.

Корпорация Агропродсервис (АПС) - одно из первых частных аграрных предприятий в Украине. Основана в 1999 году в Тернопольской области. Занимается растениеводством, животноводством, птицеводством, семеноводством, работает в сфере услуг (сбор и сушка зерна) и др. Это одна из крупнейших компаний по свиноводству в Украине.

Напомним:

"Украинская молочная компания" (Киевская область) экс-секретаря СНБО Виталия Гайдука планирует построить комбикормовый завод, новую очередь молочной фермы до 4000 коров и биогазовую установку на 5000 кубометров газа.