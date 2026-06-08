Уряд спрямував 2,3 мільярда гривень на підготовку шкіл до зими

Уряд спрямував 2,3 мільярда гривень на підтримку шкіл, коледжів і університетів: кошти підуть на закупівлю систем резервного живлення, модернізацію інфраструктури, відновлення пошкоджених об'єктів і підготовку закладів до роботи в опалювальний сезон.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Із цієї суми майже 500 мільйонів гривень передбачено для шкіл на системи резервного живлення, акумулятори, сонячні станції та інше обладнання", – уточнила вона.

За її словами, 417 мільйонів отримають заклади фахової передвищої освіти. З них 217 мільйонів спрямують на оплату комунальних послуг, а ще 200 мільйонів — на підготовку понад 80 найбільших коледжів до опалювального сезону та посилення енергонезалежності.

600 мільйонів отримають університети на когенераційні установки, сонячні електростанції та системи накопичення енергії, ще 275 мільйонів — на оплату комунальних послуг.

Додатково 500 мільйонів буде спрямовано на відновлення пошкоджених університетів, облаштування укриттів та закупівлю необхідного обладнання.

"Усі школи, коледжі та університети мають бути належним чином підготовлені до опалювального сезону 2026/2027 років, щоб забезпечити безперебійний навчальний процес", – написала Свириденко у Телеграм.

Нагадаємо:

Уряд спрямовує 1,2 млрд гривень на створення сучасних лабораторій та освітніх просторів у ліцеях, які першими впроваджують реформу старшої профільної школи.

Раніше повідомлялося, що уряд розподілив кошти на шкільні укриття, харчоблоки та шкільні автобуси, але очікує від регіонів чітких списків потреб.