В Україні заблокували онлайн-магазини, які продавали книжки з РФ та Білорусі

В Україні обмежили доступ до анонімних книжкових інтернет-магазинів Leader-Books, "Книгоград", "Барракуда" та "Книжкова хата", через які здійснювалося масштабне розповсюдження видавничої продукції з Росії та Республіки Білорусь, у тому числі продукції видавництв, пов’язаних з санкціонованими особами.

Про це йдеться на сайті Державного комітету телебачення та радіомовлення.

Повідомляється, що також магазини реалізовували видання держави-агресора, випущені у світ після початку повномасштабного вторгнення і в протиправний спосіб доставлені на територію України.

Доступ до вебсайтів цих інтернет-магазинів може бути відновлено лише після завершення воєнного стану, за умови легалізації їх власників та приведення діяльності у відповідність із законом, зазначає Держкомтелерадіо.

В комітеті нагадали, що розповсюдження в Україні видань, виготовлених та/або випущених у світ видавництвами держави-агресора та Республіки Білорусь, заборонено відповідно до статті 281 Закону України "Про видавничу справу".

