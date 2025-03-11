В Україні виробництво продукції аквакультури зросло майже на чверть

У 2024 році в Україні виробництво продукції аквакультури зросло майже на 22% – до 18 621 тонн.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

За його словами, лідери виробництва – Черкаська (4 400 т), Львівська (1 543 т), Хмельницька (1 517 т), Кіровоградська (1 456 т) та Сумська (1 403 т) області.

Основні види риб – короп (8 896 т), товстолоб (4 434 т), білий амур (637 т), судак (1 854 т), лососеві (396 т), сомові (273 т), щука (211 т), осетрові (72 т).

Виробництво харчової ікри склало 4 280,5 кг.

Як зазначив міністр, Україна з її значними водними ресурсами та сприятливим кліматом має всі можливості для подальшого розвитку цієї галузі для інтеграції у світові тренди. Адже сьогодні аквакультура забезпечує виробництво понад 50% рибної продукції у світі.

Нагадаємо:

У 2025 році в Україні виробництво продукції тваринництва зросте проти попереднього року на 1,5% – до 216,6 млрд грн.