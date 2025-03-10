В Україні зросте виробництво тваринницької продукції: яких показників може сягнути

У 2025 році в Україні виробництво продукції тваринництва зросте проти попереднього року на 1,5% – до 216,6 млрд грн.

Про це йдеться в прогнозі від науковців Інституту аграрної економіки.

Прогнозується, що обсяги продукції вирощування худоби і птиці зростуть на 3,1%, зокрема, за рахунок збільшення обсягів продукції вирощування свиней та птиці.

Згідно з прогнозом, виробництво птиці зросте проти показників 2020 року на 6,2%, перевищивши водночас результат 2024 року на 5,5% за рахунок нарощування поголів’я в усіх категоріях господарств на 1%.

Обсяги виробництва свинини за рахунок зростання реалізації продукції у живій масі збільшаться порівняно з 2024 роком на 4,6%.

При цьому, як прогнозують науковці, внаслідок скорочення поголів’я великої рогатої худоби (без корів) на 4,3% очікується суттєве зменшення виробництва м’яса ВРХ (-12,3%).

Також внаслідок скорочення поголів’я овець і кіз (-6,8%) прогнозується спад виробництва м’яса цих тварин (-8,3%).

Обсяги виробництва молока залишаться майже на рівні 2024 року (-0,5%), хоча поголів’я корів продовжить зменшуватися (-6%).

Яєць буде вироблено на 0,9% більше, ніж торік.

Нагадаємо:

В Україні виробництво валової продукції рослинництва у 2025 році збільшиться проти показників 2024 року на 3,4%, переважно за рахунок збільшення обсягів виробництва зернових та зернобобових культур.