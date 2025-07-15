В Украине разоблачили масштабное производство подделок агрохимии под видом товаров известных брендов

Правоохранители разоблачили криминальную сеть, которая наладила на территории государства масштабный бизнес по производству и сбыту фальсифицированной агропродукции.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Отмечается, чтов состав преступного сообщества входило 8 группировок, участниками которых были более 20 граждан Украины.

"Злоумышленники организовали 8 подпольных цехов, где в промышленных масштабах изготавливали пестициды. Сырье для их производства, которое содержало сильнодействующие и ядовитые вещества, фигуранты заказывали и получали из Китая", - сообщают правоохранители.

По их данным,в дальнейшем члены группировки маркировали незаконно изготовленную сельскохозяйственную продукцию товарными знаками ведущих агрохимических компаний Европы и США. С этой целью на территории Киевской и Одесской областей создали 2 цеха по производству соответствующей полиграфической продукции (защитных голограмм, этикеток, упаковок, инструкций и т.д.).

Кроме того, в Харьковской области функционировало отдельное производство тары для контрафактной продукции.

В Нацполиции сообщают, что сбытфальсифицированной продукции под видом оригинальных товаров осуществлялся на территории Украины и стран ЕС через онлайн-магазины и логистические компании.

В течение марта-июля текущего года злоумышленники изготовили более 400 тонн контрафактной агрохимической продукции. По данным полиции, ожидаемый доход от ее реализации составлял более 200 миллионов грн.

Правоохранители провели 89 обысков по местам осуществления противоправной деятельности на территории Киевской, Закарпатской Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областей и столицы.

По результатам выявлено и изъято более 175 тонн контрафактной продукции и сырья для ее изготовления, этикетки, пластиковую тару, голографические защитные элементы различных торговых марок и оборудование для их изготовления, банковские карты, документы, печати субъектов хозяйствования, "черновые" записи, денежные средства в украинской и иностранной валюте на общую сумму, эквивалентную около 9 миллионам гривен и 20 автомобилей.

Ориентировочная стоимость изъятой фальсифицированной продукции и компонентов для ее изготовления составляет более 100 миллионов гривен, сообщает полиция.

После получения результатов экспертных исследований изъятой продукции будет решен вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.

Напомним:

Государственная таможенная служба сообщила о разоблачении нескольких группировок, вывозивших автомобили на территорию Украины под видом гуманитарной помощи.