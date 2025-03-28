Гетманцев: Національний кешбек "видихається" і потребує модернізації

Виплати Національного кешбеку скорочуються вже другий місяць поспіль.

Про це повідомляє голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Програма потребує модернізації, щоб уникнути подальшої втрати іміджу", — написав він.

Суми виплат за січень зменшилися на 5% порівняно з груднем, а у лютому — ще на 7,2%. Загалом падіння у порівнянні з груднем склало 11,9%.

"Як я і прогнозував раніше — добре розрекламований проєкт поступово видихається", — написав Гетманцев. За його словами, кількість українців, які отримають кешбек, зменшилася на 200 тис осіб.

Середня виплата у лютому становила близько 120 грн. "Менше, ніж найдешевший пакет мобільного зв’язку", — додав депутат.

Гетманцев наголосив, що і самі українські виробники не виявляють зацікавленості. "Брак апетиту до програми все сильніше відчувається і з боку тих, на кого вона була розрахована — вітчизняного виробника", — зазначив він.

За даними Мінекономіки, після 7 березня до програми приєдналися лише чотири нові компанії. Загалом їхня кількість досягла 1760, хоча, як зауважив Гетманцев, це "крапля у морі".

Нагадаємо:

У лютому українці отримали 384 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва. Кошти виплатили 3,2 млн людей.

Українці отримали 714 млн грн кешбеку за купівлю товарів місцевого виробництва у грудні та січні.