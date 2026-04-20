В Україні цьогоріч ФОПів відкрилось більше, ніж закрилось: популярні сфери

В Україні цьогоріч ФОПів відкрилось більше, ніж закрилось

В Україні у першому кварталі 2026 року нових ФОПів відкрилось на 11 297 більше, ніж закрилось.

Про це йдеться в повідомленні Опендатабот з посиланням на дані з Єдиного державного реєстру.

Загалом 63 920 підприємців відкрили свою справу, а 52 623 ФОПи припинили свою діяльність з січня по березень цьогоріч.

Зазначається, що найбільший приріст ФОПів у сфері роздрібної торгівлі поза магазином (онлайн через соцмережі, платформи, месенджери): +2 527 підприємців.

Також нових справ більше, аніж закритих, у сфері освіти (+1 899), консалтингу (+1 230), інших інформаційних послуг (+1 033) та бізнесу, пов'язаного з орендою нерухомості (+862).

Водночас найбільше падіння зафіксовано у сфері роздрібної торгівлі на ринках і з лотків (-2 531) та у неспеціалізованих магазинах (-1 062).

Також зменшилась кількість підприємців у ремонті побутових речей (-291), вантажних перевезеннях (-126) і сфері телевізійного мовлення (-125).

Нагадаємо:

В Україні на початку 2026 року нараховувалось 2,1 млн ФОПів, що на 6 тисяч більше, ніж наприкінці минулого року.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявляв, що кількість фізичних осіб-підприємців в Україні зростає з року в рік, зокрема й під час війни. Але це відбувається не завдяки зростанню економіки, а "виключно внаслідок поширення схем з ухилення від оподаткування великого та середнього бізнесу через єдиний податок".