В Україні значно впала частка електромобілів на ринку: популярні автівки лютого

В Україні у лютому 2026 року автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 66% ринку нових легковиків, це майже на 7% більше за аналогічний період у 2025 році.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найпопулярнішими були бензинові моделі, їм належить 41,1% лютневих продажів нових авто, торік було 38,7%.

Частка гібридних авто збільшилась з 27,6% до 30,8%.

Дизельні авто охопили 24,7%, проти 20,5% у лютому 2025 року.

Значно впала частка електричних авто – з 13,1% до 3,3%.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менш як 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто – MAZDA CX5;

Гібридні – TOYOTA RAV-4;

Дизельні – TOYOTA LC Prado;

Електро – BYD Sea Lion 06;

Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.

Нагадаємо:

У лютому українці придбали близько 4,4 тис. нових легкових авто. Це на 10% менше, ніж у лютому торік, та відносно січня попит зменшився на 15%.