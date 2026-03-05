Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

В Україні значно впала частка електромобілів на ринку: популярні автівки лютого

Віктор Волокіта — 5 березня, 09:00
В Україні значно впала частка електромобілів на ринку: популярні автівки лютого
Getty Images

В Україні у лютому 2026 року автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 66% ринку нових легковиків, це майже на 7% більше за аналогічний період у 2025 році.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найпопулярнішими були бензинові моделі, їм належить 41,1% лютневих продажів нових авто, торік було 38,7%.

Частка гібридних авто збільшилась з 27,6% до 30,8%.

Дизельні авто охопили 24,7%, проти 20,5% у лютому 2025 року.

Значно впала частка електричних авто – з 13,1% до 3,3%.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менш як 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

  • Бензинові авто – MAZDA CX5;
  • Гібридні – TOYOTA RAV-4;
  • Дизельні – TOYOTA LC Prado;
  • Електро – BYD Sea Lion 06;
  • Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.

Нагадаємо:

У лютому українці придбали близько 4,4 тис. нових легкових авто. Це на 10% менше, ніж у лютому торік, та відносно січня попит зменшився на 15%.

автомобілі Укравтопром

Укравтопром

В Україні значно впала частка електромобілів на ринку: популярні автівки лютого
Лише кросовери: які моделі нових легковиків купували українці в лютому
В Україні впав попит на нові авто: які марки обирали в лютому

Останні новини