В Україні значно впала частка електромобілів на ринку: популярні автівки лютого
В Україні у лютому 2026 року автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 66% ринку нових легковиків, це майже на 7% більше за аналогічний період у 2025 році.
Про це повідомляє Укравтопром.
Найпопулярнішими були бензинові моделі, їм належить 41,1% лютневих продажів нових авто, торік було 38,7%.
Частка гібридних авто збільшилась з 27,6% до 30,8%.
Дизельні авто охопили 24,7%, проти 20,5% у лютому 2025 року.
Значно впала частка електричних авто – з 13,1% до 3,3%.
На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менш як 1% продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто – MAZDA CX5;
- Гібридні – TOYOTA RAV-4;
- Дизельні – TOYOTA LC Prado;
- Електро – BYD Sea Lion 06;
- Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.
Нагадаємо:
У лютому українці придбали близько 4,4 тис. нових легкових авто. Це на 10% менше, ніж у лютому торік, та відносно січня попит зменшився на 15%.