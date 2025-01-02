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В Україні у грудні лідерами продажів були французькі кросовери та пікапи

Віктор Волокіта — 2 січня, 12:36
В Україні у грудні лідерами продажів були французькі кросовери та пікапи
Getty Images

У грудні 2024 року лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати RENAULT Duster.

Про це повідомляє Укравтопром.

Другим за популярністю був пікап PEUGEOT Landtrek. А "бронза" місяця у TOYOTA RAV-4.

До ТОП-10 нових легковиків грудня 2024 р., за версією Укравтопрому, увійшли:

  1. RENAULT Duster - 495 од.;
  2. PEUGEOT Landtrek - 339 од.;
  3. TOYOTA RAV-4 - 195 од.;
  4. SKODA Kodiaq - 185 од.;
  5. TOYOTA Hilux - 158 од.;
  6. SKODA Octavia - 150 од.;
  7. VOLKSWAGEN Touareg - 146 од.;
  8. TOYOTA Land Cruiser Prado - 142 од.;
  9. KIA Sportage - 138 од.;
  10. SKODA Scala - 121 од.

Нагадаємо:

У листопаді українці придбали 4,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Вперше найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 44%.

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