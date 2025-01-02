В Україні у грудні лідерами продажів були французькі кросовери та пікапи

У грудні 2024 року лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати RENAULT Duster.

Про це повідомляє Укравтопром.

Другим за популярністю був пікап PEUGEOT Landtrek. А "бронза" місяця у TOYOTA RAV-4.

До ТОП-10 нових легковиків грудня 2024 р., за версією Укравтопрому, увійшли:

RENAULT Duster - 495 од.; PEUGEOT Landtrek - 339 од.; TOYOTA RAV-4 - 195 од.; SKODA Kodiaq - 185 од.; TOYOTA Hilux - 158 од.; SKODA Octavia - 150 од.; VOLKSWAGEN Touareg - 146 од.; TOYOTA Land Cruiser Prado - 142 од.; KIA Sportage - 138 од.; SKODA Scala - 121 од.

Нагадаємо:

У листопаді українці придбали 4,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Вперше найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 44%.