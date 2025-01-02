В Україні у грудні лідерами продажів були французькі кросовери та пікапи
Getty Images
У грудні 2024 року лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати RENAULT Duster.
Про це повідомляє Укравтопром.
Другим за популярністю був пікап PEUGEOT Landtrek. А "бронза" місяця у TOYOTA RAV-4.
До ТОП-10 нових легковиків грудня 2024 р., за версією Укравтопрому, увійшли:
- RENAULT Duster - 495 од.;
- PEUGEOT Landtrek - 339 од.;
- TOYOTA RAV-4 - 195 од.;
- SKODA Kodiaq - 185 од.;
- TOYOTA Hilux - 158 од.;
- SKODA Octavia - 150 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg - 146 од.;
- TOYOTA Land Cruiser Prado - 142 од.;
- KIA Sportage - 138 од.;
- SKODA Scala - 121 од.
Нагадаємо:
У листопаді українці придбали 4,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Вперше найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 44%.