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В Україні електрокари вперше стали лідерами продаж серед вживаних автівок до 5 років

Віктор Волокіта — 27 грудня, 11:20
В Україні електрокари вперше стали лідерами продаж серед вживаних автівок до 5 років
Getty Images

У листопаді українці придбали 4,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Про повідомляє Укравтопром.

Вперше найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 44%.

Далі йдуть:

  • Бензинові авто – 35%
  • Дизельні – 11%;
  • Гібридні – 7%;
  • Авто з ГБО – 3%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  1. TESLA Model Y - 298 од.;
  2. TESLA Model 3 - 252 од.;
  3. HYUNDAI Kona - 185 од.;
  4. KIA Niro - 171 од.;
  5. AUDI E-Tron Sportback - 143 од.;
  6. NISSAN Rogue - 138 од.;
  7. MAZDA CX5 - 131 од.;
  8. VOLKSWAGEN Tiguan - 125 од.;
  9. NISSAN Leaf - 108 од.;
  10. AUDI Q5 - 106 од.

Нагадаємо:

Впродовж листопада свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14,7 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 31% цієї кількості.

авто автомобільний ринок

автомобільний ринок

В Україні електрокари вперше стали лідерами продаж серед вживаних автівок до 5 років
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