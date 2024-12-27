В Україні електрокари вперше стали лідерами продаж серед вживаних автівок до 5 років
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У листопаді українці придбали 4,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Про повідомляє Укравтопром.
Вперше найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 44%.
Далі йдуть:
- Бензинові авто – 35%
- Дизельні – 11%;
- Гібридні – 7%;
- Авто з ГБО – 3%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- TESLA Model Y - 298 од.;
- TESLA Model 3 - 252 од.;
- HYUNDAI Kona - 185 од.;
- KIA Niro - 171 од.;
- AUDI E-Tron Sportback - 143 од.;
- NISSAN Rogue - 138 од.;
- MAZDA CX5 - 131 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 125 од.;
- NISSAN Leaf - 108 од.;
- AUDI Q5 - 106 од.
Нагадаємо:
Впродовж листопада свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14,7 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 31% цієї кількості.