В Україні електрокари вперше стали лідерами продаж серед вживаних автівок до 5 років

У листопаді українці придбали 4,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Про повідомляє Укравтопром.

Вперше найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 44%.

Далі йдуть:

Бензинові авто – 35%

Дизельні – 11%;

Гібридні – 7%;

Авто з ГБО – 3%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

TESLA Model Y - 298 од.; TESLA Model 3 - 252 од.; HYUNDAI Kona - 185 од.; KIA Niro - 171 од.; AUDI E-Tron Sportback - 143 од.; NISSAN Rogue - 138 од.; MAZDA CX5 - 131 од.; VOLKSWAGEN Tiguan - 125 од.; NISSAN Leaf - 108 од.; AUDI Q5 - 106 од.

Нагадаємо:

Впродовж листопада свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14,7 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 31% цієї кількості.