В Украине стремительно растет спрос на электромобили: самые популярные автомобили апреля

В Украине в апреле 2025 года автопарк пополнили 5792 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно апреля прошлого года спрос на электромобили вырос на 37%.

Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что основное количество реализованных электромобилей в прошлом месяце составляли легковые авто - 5623 ед., из которых 922 ед. были новыми (+30%), а 4701 авто - подержанными (+37%).

Среди 169 коммерческих электромобилей новыми были только 9 авто (в апреле 2024 года из 79 ед. новыми были 4 авто).

В топ-5 новых электромобилей месяца попали:

BYD Song Plus - 179 ед;

VW ID.Unyx - 153 ед;

AUDI Q4 - 75 ед;

ZEEKR 001 - 63 ед;

ZEEKR 7X - 43 ед.

Топ-5 импортируемых электромобилей с пробегом:

TESLA Model Y - 552 ед; NISSAN Leaf - 544 ед; TESLA Model 3 - 478 ед; KIA Niro - 350 ед; HYUNDAI Kona - 296 ед.

Напомним:

В марте украинцы приобрели 4680 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 6% больше, чем год назад, и на 4% - по сравнению с февралем.