В Украине стремительно растет спрос на электромобили: самые популярные автомобили апреля
В Украине в апреле 2025 года автопарк пополнили 5792 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно апреля прошлого года спрос на электромобили вырос на 37%.
Об этом сообщает Укравтопром.
Отмечается, что основное количество реализованных электромобилей в прошлом месяце составляли легковые авто - 5623 ед., из которых 922 ед. были новыми (+30%), а 4701 авто - подержанными (+37%).
Среди 169 коммерческих электромобилей новыми были только 9 авто (в апреле 2024 года из 79 ед. новыми были 4 авто).
В топ-5 новых электромобилей месяца попали:
BYD Song Plus - 179 ед;
VW ID.Unyx - 153 ед;
AUDI Q4 - 75 ед;
ZEEKR 001 - 63 ед;
ZEEKR 7X - 43 ед.
Топ-5 импортируемых электромобилей с пробегом:
- TESLA Model Y - 552 ед;
- NISSAN Leaf - 544 ед;
- TESLA Model 3 - 478 ед;
- KIA Niro - 350 ед;
- HYUNDAI Kona - 296 ед.
Напомним:
В марте украинцы приобрели 4680 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 6% больше, чем год назад, и на 4% - по сравнению с февралем.