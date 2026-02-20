В Україні стартував пілотний проєкт "єЧек"

Україна запускає держпрограму електронних чеків, яка має спростити ведення бізнесу та підтримати підприємців в умовах війни.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Запускаємо пілотний проєкт "єЧек" — державну програма електронних чеків у вашому банкінгу. Продовжуємо спрощувати ведення бізнесу в Україні та підтримувати підприємців навіть в умовах війни. Менше паперу — менше зайвих витрат", – написала вона у Телеграм.

Для покупців цифровий чек буде в доступний у банківському застосунку після оплати карткою — у магазині або онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування.

На час тестування покупцям надаватимуть обидва чеки — цифровий і паперовий, повідомила Свириденко.

"Це допоможе бізнесу заощадити мільйони гривень щороку. Адже на друк одного чеку йде 7 копійок. Лише за минулий рік, за даними ДПС, українські підприємці сформували понад 9 млрд чеків", – зазначила Свириденко.

За її словами, це також допоможе довкіллю, адже термопапір, на якому друкують чеки, зазвичай містить бісфеноли, які не підлягають переробці.

Свириденко повідомила, що пілот працюватиме в перших чотирьох банках – "Приватбанк", ПУМБ, VST bank і monobank. А також у торговельних мережах "Аврора", "Фора", "Auchan" та на АЗС "Укрнафта".

Прем'єр-міністерка закликала підприємців долучитися до тестового етапу проєкту та переходу на ефективнішу та сучаснішу модель роботи.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив постанову, якою врегулював запуск єЧеку — національного електронного чека. Це електронний чек, який покупець отримує у своєму банківському застосунку після оплати карткою — у магазині або онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування.

За рік "кас у смартфоні" побільшало на 19%, а класичних кас поменшало на 14%. В Україні працює 1,05 млн реєстраторів розрахункових операцій. За рік загальна кількість кас зросла на 11%.

Минулого року офіційні розрахунки зросли майже на третину, загалом у 2025 році сформовано 10,4 трильйона чеків.

У листопаді платники податків сформували на 10% більше фіскальних чеків, ніж рік тому: 857 млн чеків, що на 76,8 млн більше, ніж у листопаді 2024-го. Така динаміка свідчить, що все більше суб'єктів господарювання проводять операції у правовому полі.