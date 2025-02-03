Ріст цін сповільнився: яка вартість молочних продуктів в Україні

В Україні ціни на молочну продукцію залишаються високими, проте темпи приросту зменшились на тлі скорочення попиту.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Станом на 3 лютого молоко пастеризоване жирністю 2,5% коштує 54,79 грн/кг, що на 66 коп. (-1%) менше порівняно з попереднім місяцем, але на 10,50 грн (+19%) більше відносно минулорічного періоду.

Кефір жирністю 2,5% в різній тарі в середньому коштує 66,95 грн/кг, що на 45 коп. (+0,7%) більше, ніж місяць тому і на 14,33 грн (+21%) дорожче, ніж торік.

Сметана жирністю 15% в різній тарі в середньому коштує 161,89 грн/кг, що на 2,40 грн (+1,5%) більше порівняно з попереднім місяцем. Відносно минулого року сметана подорожчала на 37,74 грн.

Середня ціна на йогурт питний в пластикових пляшках, плівці чи в картонних коробках становила 103,62 грн/кг, що на 1,66 грн (+1,6%) більше, ніж місяць тому і на 16,02 грн (+15%) більше, ніж торік.

Йогурт в стаканах в середньому коштує 161,09 грн/кг, що на 3,35 грн (+2,1%) більше відносно кінця грудня 2024 року і на 29,24 грн (+18%) більше відносно минулорічного періоду.

Середня ціна на сир кисломолочний жирністю 9% становила 264,72 грн/кг, що на 3,31 грн більше (+1,2%) порівняно з попереднім місяцем і на 50,07 грн (+19%) більше відносно минулорічного періоду.

Вершкове масло жирністю 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 546,71 грн/кг, що на 5,74 грн (+1%) більше ніж минулого місяця і на 156,49 грн (+29%) дорожче, ніж торік.

Сир Український жирністю 50% в середньому коштує 530,20 грн/кг. Порівняно з попереднім місяцем товар подорожчав на 3,63 грн (+1%), відносно минулорічного періоду – на 91,97 грн (+17%).

Нагадаємо:

На початку 2025 року закупівельні ціни на молоко-сировину в Україні знизилися під впливом падіння цін на вершкове масло та традиційного скорочення попиту в період новорічних свят.