В Україні знизились ціни на молоко та вершкове масло: чого чекати в 2025 році

На початку 2025 року закупівельні ціни на молоко-сировину в Україні знизилися під впливом падіння цін на вершкове масло та традиційного скорочення попиту в період новорічних свят.

Про це повідомляє аналітик Асоціації виробників молока (АВМ) Георгій Кухалейшвілі.

Це зумовило зменшення середньозваженої ціни трьох ґатунків до 18,37 грн/кг без ПДВ, що на 32 копійки менше порівняно з попереднім місяцем.

За оцінками Кухалейшвілі, протягом 2025 року можливе зростання закупівельних цін через підвищення виробничих витрат. При цьому світовий молочний ринок, ймовірно, працюватиме в новому ціновому коридорі — від 40 до 50 доларів за 100 кг молока-сировини.

Зазначається, що у 2024 році середня ціна на молоко-сировину в Україні становила 42,45 доларів, що на 20% більше ніж у 2023 році.

Структура цін на молоко в Україні:

Екстра ґатунок: середня ціна 19,10 грн/кг без ПДВ, зниження на 60 копійок за місяць. Діапазон варіюється від 18,50 до 19,50 грн/кг без ПДВ, причому верхня межа знизилася на 1 грн.

Вищий ґатунок: середня ціна 18,35 грн/кг без ПДВ, зниження на 35 копійок. Діапазон — від 17,80 до 19,00 грн/кг без ПДВ.

Перший ґатунок: середня ціна залишилася незмінною на рівні 17,65 грн/кг без ПДВ. Діапазон — від 16,50 до 18,50 грн/кг без ПДВ.

Також експерт зазначає, що у грудні 2024 року обсяги імпорту молочних продуктів, зокрема сирів, зросли через високу ціну української продукції.

Очікується, що наприкінці квітня — на початку травня 2025 року закупівельні ціни можуть тимчасово знизитися через сезонне збільшення виробництва молока в домогосподарствах.

Нагадаємо:

Світові ціни на вершкове масло зростають чотирнадцятий місяць поспіль і в листопаді досягли нового рекордного максимуму.

В Україні в розрізі останніх років спостерігається зменшення пляшок для молочних продуктів, і наразі у деяких виробників є рухи в напрямку об'єму у 770 мілілітрів.