Рост цен замедлился: какова стоимость молочных продуктов в Украине

В Украине цены на молочную продукцию остаются высокими, однако темпы прироста уменьшились на фоне сокращения спроса.

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

По состоянию на 3 февраля молоко пастеризованное жирностью 2,5% стоит 54,79 грн/кг, что на 66 коп. (-1%) меньше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 10,50 грн (+19%) больше относительно прошлогоднего периода.

Кефир жирностью 2,5% в разной таре в среднем стоит 66,95 грн/кг, что на 45 коп. (+0,7%) больше, чем месяц назад и на 14,33 грн (+21%) дороже, чем в прошлом году.

Сметана жирностью 15% в разной таре в среднем стоит 161,89 грн/кг, что на 2,40 грн (+1,5%) больше по сравнению с предыдущим месяцем. Относительно прошлого года сметана подорожала на 37,74 грн.

Средняя цена на йогурт питьевой в пластиковых бутылках, пленке или в картонных коробках составила 103,62 грн/кг, что на 1,66 грн (+1,6%) больше, чем месяц назад и на 16,02 грн (+15%) больше, чем в прошлом году.

Йогурт в стаканах в среднем стоит 161,09 грн/кг, что на 3,35 грн (+2,1%) больше относительно конца декабря 2024 года и на 29,24 грн (+18%) больше относительно прошлогоднего периода.

Средняя цена на творог кисломолочный жирностью 9% составила 264,72 грн/кг, что на 3,31 грн больше (+1,2%) по сравнению с предыдущим месяцем и на 50,07 грн (+19%) больше относительно прошлогоднего периода.

Сливочное масло жирностью 73% отечественного производства в среднем стоит 546,71 грн/кг, что на 5,74 грн (+1%) больше чем в прошлом месяце и на 156,49 грн (+29%) дороже, чем в прошлом году.

Сыр Украинский жирностью 50% в среднем стоит 530,20 грн/кг. По сравнению с предыдущим месяцем товар подорожал на 3,63 грн (+1%), относительно прошлогоднего периода - на 91,97 грн (+17%).

Напомним:

В начале 2025 года закупочные цены на молоко-сырье в Украине снизились под влиянием падения цен на сливочное масло и традиционного сокращения спроса в период новогодних праздников.