Українці збільшили витрати на нові авто: дилери яких марок заробили найбільше

На придбання нових легкових авто українці витратили 11,1 млрд грн. Це на 12% більше, ніж торік та на 3% більше у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це пише "Укравтопром".

Близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок.

Найбільше грошей було сплачено за автомобілі преміальної німецької марки BMW – 1,374 млрд грн. Другий результат у TOYOTA, дилери якої заробили 1,217 млрд грн. На третьому місці MERCEDES-BENZ – 1,204 млрд грн. VOLKSWAGEN зібрав понад 822 млн грн. – четверте місце. Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу RENAULT, в кишені якої 697 млн грн.

У ТОП-10 марок нових авто, на які не скупились українці у жовтні, також потрапили: AUDI, SKODA, PORSCHE, LAND ROVER, LEXUS.

Всього з початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 104,2 млрд грн., що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо:

Протягом січня – вересня 2024 року в Україну було імпортовано 239 тисяч легковиків майже на 3,3 млрд дол.