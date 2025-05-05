В Україні використовуватимуть смарт-тахографи: як працюватиме механізм для водіїв

Міністерство розвитку громад та територій затвердило механізм використання смарт-тахографів, які автоматично контролюють і дистанційно передають час роботи водія комерційного транспортного засобу, фіксують швидкість його пересування і місця зупинок.

Про це повідомив заступник міністра Сергій Деркач.

"Смарт-тахографи: ще один крок до європейських стандартів у сфері перевезень. Офіційно затвердили новий механізм використання смарт-тахографів. Наказом №532, який вже зареєстровано у Мін’юсті", - сказав Деркач.

За його словами, наказ набирає чинності 27 травня після офіційної публікації.

Українські перевізники вже довгий час купують сучасну техніку з уже вбудованими смарт-тахографами, але обслуговувати або отримувати картки для них в Україні було неможливо.

У новому порядку передбачено затверджені зразки карток для смарт-тахографів; можливість подати заяву онлайн, а не лише особисто або поштою, як раніше, порядок техобслуговування та встановлення пристроїв.

Серед важливих норм – більше не потрібно мати на борту транспорту протокол повірки тахографа, що значно спрощує роботу перевізника та водія.

Деркач зазначив, що замовити картки до тахографів можна буде після завершення технічних процедур з боку ЄС.

Нагадаємо:

Смарт-тахографи, які прийшли на зміну цифровим пристроям обладнані GPS-модулем, підтримують функцію віддаленого зчитування, автоматично фіксують факт перетину транспортним засобом кордону.

Вимога встановлювати смарт-тахографи на нові вантажівки та автобуси діє в Євросоюзі з 15 червня 2019 року. З 2023 року відбувається поступовий перехід і для вживаних транспортних засобів, що перетинають кордони ЄС.