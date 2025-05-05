В Украине будут использовать смарт-тахографы: как будет работать механизм для водителей

Министерство развития общин и территорий утвердило механизм использования смарт-тахографов, которые автоматически контролируют и дистанционно передают время работы водителя коммерческого транспортного средства, фиксируют скорость его передвижения и места остановок.

Об этом сообщил заместитель министра Сергей Деркач.

"Смарт-тахографы: еще один шаг к европейским стандартам в сфере перевозок. Официально утвердили новый механизм использования смарт-тахографов. Приказом №532, который уже зарегистрирован в Минюсте", - сказал Деркач.

По его словам, приказ вступает в силу 27 мая после официальной публикации.

Украинские перевозчики уже долгое время покупают современную технику с уже встроенными смарт-тахографами, но обслуживать или получать карточки для них в Украине было невозможно.

В новом порядке предусмотрены утвержденные образцы карточек для смарт-тахографов; возможность подать заявление онлайн, а не только лично или по почте, как раньше, порядок техобслуживания и установки устройств.

Среди важных норм - больше не нужно иметь на борту транспорта протокол поверки тахографа, что значительно упрощает работу перевозчика и водителя.

Деркач отметил, что заказать карточки к тахографам можно будет после завершения технических процедур со стороны ЕС.

Напомним:

Смарт-тахографы, которые пришли на смену цифровым устройствам оборудованы GPS-модулем, поддерживают функцию удаленного считывания, автоматически фиксируют факт пересечения транспортным средством границы.

Требование устанавливать смарт-тахографы на новые грузовики и автобусы действует в Евросоюзе с 15 июня 2019 года. С 2023 года происходит постепенный переход и для подержанных транспортных средств, пересекающих границы ЕС.