В Украине будут использовать смарт-тахографы: как будет работать механизм для водителей
Министерство развития общин и территорий утвердило механизм использования смарт-тахографов, которые автоматически контролируют и дистанционно передают время работы водителя коммерческого транспортного средства, фиксируют скорость его передвижения и места остановок.
Об этом сообщил заместитель министра Сергей Деркач.
"Смарт-тахографы: еще один шаг к европейским стандартам в сфере перевозок. Официально утвердили новый механизм использования смарт-тахографов. Приказом №532, который уже зарегистрирован в Минюсте", - сказал Деркач.
По его словам, приказ вступает в силу 27 мая после официальной публикации.
Украинские перевозчики уже долгое время покупают современную технику с уже встроенными смарт-тахографами, но обслуживать или получать карточки для них в Украине было невозможно.
В новом порядке предусмотрены утвержденные образцы карточек для смарт-тахографов; возможность подать заявление онлайн, а не только лично или по почте, как раньше, порядок техобслуживания и установки устройств.
Среди важных норм - больше не нужно иметь на борту транспорта протокол поверки тахографа, что значительно упрощает работу перевозчика и водителя.
Деркач отметил, что заказать карточки к тахографам можно будет после завершения технических процедур со стороны ЕС.
Напомним:
Смарт-тахографы, которые пришли на смену цифровым устройствам оборудованы GPS-модулем, поддерживают функцию удаленного считывания, автоматически фиксируют факт пересечения транспортным средством границы.
Требование устанавливать смарт-тахографы на новые грузовики и автобусы действует в Евросоюзе с 15 июня 2019 года. С 2023 года происходит постепенный переход и для подержанных транспортных средств, пересекающих границы ЕС.