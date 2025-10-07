В Україні почнуть будувати меліоративні системи
Державний аграрний реєстр України розпочне прийом заявок на отримання державної компенсації для організацій водокористувачів (ОВК) та сільгосптоваровиробників, які використовують меліоровані землі.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Прийом заявок триватиме до 31 жовтня 2025 року включно.
Програма передбачає надання наступної державної підтримки:
- Сільгосптоваровиробникам, які використовують меліоровані землі, до 50% витрат. Але не більше 26 500 грн на один гектар оброблюваних угідь за роботи з реконструкції або будівництва гідротехнічної інфраструктури меліоративних систем, проведених з 1 листопада 2024 року по 31 жовтня 2025 року.
- Організаціям водокористувачів до 50% вартості витрат за роботи з реконструкції та капітального ремонту насосних станцій, які проведені з 1 листопада 2024 року по 31 жовтня 2025 року.
Нагадаємо:
Реформа меліорації – важливий напрямок для розвитку агросектору. У зв’язку зі зміною клімату і цьогорічною посухою в південних регіонах ця допомога стала особливо актуальною.