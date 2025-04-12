У Закарпатті відкрили перший "МакДоналдз"
12 квітня, 17:00
Новий ресторан в Ужгороді
McDonald's
В Ужгороді відкрили перший у Закарпатській області ресторан McDonald’s, він працюватиме цілодобово.
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
Ужгородський ресторан став 111 працюючим в Україні.
Новий "МакДональдз" може розмістити 64 клієнти в залі та 102 на терасі. Ресторан в Ужгороді стане першим закладом мережі від початку повномасштабного вторгнення, який працюватиме цілодобово.
"У плані на цей рік ще щонайменше 7 нових закладів. В Ужгороді працюватиме понад 80 осіб", — коментує директор з розвитку "МакДональдз" в Україні Віталій Стефурак.
Нагадаємо:
У червні 2024 року у Чернівецькій області відкрили перший McDonald’s.