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У Закарпатті відкрили перший "МакДоналдз"

12 квітня, 17:00
У Закарпатті відкрили перший МакДоналдз
Новий ресторан в Ужгороді
McDonald's

В Ужгороді відкрили перший у Закарпатській області ресторан McDonald’s, він працюватиме цілодобово.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Ужгородський ресторан став 111 працюючим в Україні.

Новий "МакДональдз" може розмістити 64 клієнти в залі та 102 на терасі. Ресторан в Ужгороді стане першим закладом мережі від початку повномасштабного вторгнення, який працюватиме цілодобово.

"У плані на цей рік ще щонайменше 7 нових закладів. В Ужгороді працюватиме понад 80 осіб", коментує директор з розвитку "МакДональдз" в Україні Віталій Стефурак.

Нагадаємо:

У червні 2024 року у Чернівецькій області відкрили перший McDonald’s.

McDonald's бізнес

бізнес

У Закарпатті відкрили перший "МакДоналдз"
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