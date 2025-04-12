У Закарпатті відкрили перший "МакДоналдз"

В Ужгороді відкрили перший у Закарпатській області ресторан McDonald’s, він працюватиме цілодобово.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Ужгородський ресторан став 111 працюючим в Україні.

Новий "МакДональдз" може розмістити 64 клієнти в залі та 102 на терасі. Ресторан в Ужгороді стане першим закладом мережі від початку повномасштабного вторгнення, який працюватиме цілодобово.

"У плані на цей рік ще щонайменше 7 нових закладів. В Ужгороді працюватиме понад 80 осіб", — коментує директор з розвитку "МакДональдз" в Україні Віталій Стефурак.

Нагадаємо:

У червні 2024 року у Чернівецькій області відкрили перший McDonald’s.