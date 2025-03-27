В Москві заарештували засновника одного з найбільших агрохолдингів Росії

Суд у Москві заарештував на два місяці засновника компанії "Русагро" і колишнього сенатора Білгородської області Вадима Мошковича.

Про це пише російське видання "Сирена".

Зазначається, що його звинувачують у шахрайстві в особливо великому розмірі та зловживанні повноваженнями.

Як пише видання, затриманий свою провину не визнав. Захисники Мошковича пропонували відпустити його під заставу в мільярд рублів. Суд відмовив, пояснюючи це тим, що у мільярдера, за даними слідства, є російський паспорт. Його під час обшуків не знайшли.

26 березня в офісах компанії пройшли обшуки, кілька співробітників заарештували.

Статки Мошковича в 2024 році, за оцінкою Forbes, становили близько 2,7 млрд доларів. З 2006 року по 2014 він був депутатом Білгородської обласної думи і сенатором в Раді Федерації від Білгородської області. "Русагро" — це один з найбільших агрохолдингів в Росії, що виробляє, наприклад, свинину, соняшникову олію та цукор.