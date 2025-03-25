В Ірпені з'явиться перший McDonald’s

На Київщині в Ірпені з'явиться перший ресторан McDonald’s.

Про це повідомила секретар Ірпінської міської ради Анжела Макеєва.

За її словами, заклад розташується за адресою вул. Центральна, 4-Б, неподалік залізничного вокзалу. Новий ресторан матиме площу 550 кв. м, простору терасу та сучасні лінії "МакДрайву" з додатковими паркомісцями для комфортного очікування замовлення.

Ресторан обладнають генератором, що дозволить підтримувати роботу навіть під час можливих відключень електроенергії.

Як і всі ресторани мережі в Україні, ірпінський "МакДональдз" у разі повітряної тривоги тимчасово припинятиме роботу, щоб працівники та відвідувачі могли перейти в найближче укриття. Ресторан відновлюватиме роботу протягом години після відбою.

Очікується, що відкриття ресторану створить близько 100 нових робочих місць.

Нагадаємо:

У 2024 році McDonald’s відкрив 8 нових ресторанів (загальні інвестиції – $29 млн), включно у Чернівцях, Одесі, Львові та інших містах.