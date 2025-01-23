Обійшли "Галю Балувану" та "Львівські круасани": лідери за кількістю відкриттів у 2024 році — дослідження
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Pizza Day стала лідером ресторанного ринку у 2024 році за кількістю нових закладів, відкривши 81 нову локацію в Україні.
Про це йдеться в дослідженні Poster.
До десятки найбільш динамічних мереж за рік увійшли:
- "Галя Балувана" – 70 нових точок. Також мережа розширила свої франшизні проєкти: Wesola Pani (40 відкриттів), Gabar (9 точок) і MultiCook (150 локацій за кордоном).
- "Файні Льоди" – 53 нових заклади.
- Edes і I love Kebab – по 33.
- CoffeeArt – 26. Додатково відкрито Rubimjarim (7 локацій), Mlyny (2 точки) і Mavra (1 заклад).
- "Київська шаурма №1" – 25 нових закладів.
- "Сімейна пекарня" – 24.
- Vanil – 23.
- Lviv Croissants – 22, з яких чотири – за кордоном (у Польщі, Чехії, Словаччині та США).
- Foodie Space – 14 точок.
Також значний розвиток показали:
Gastrofamily: 9 нових локацій, включаючи бари "Білий Налив" і відновлений ресторан "Барсук" у Києві.
McDonald’s: 8 нових ресторанів (загальні інвестиції – $29 млн), включаючи відкриття у Чернівцях, Одесі, Львові та інших містах.
"Чорноморка": додала 10 закладів, з них 5 в Україні та 5 за кордоном, включаючи новий бренд "Устриці та Гуси".