В крупнейшем индустриальном парке Украины начали строить заводы

В г. Городок Хмельницкой области в индустриальном парке "Подолье-Городок", который по площади является самым большим в Украине (150 га), началось строительство первых заводов.

Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя экономического комитета Верховной Рады Дмитрий Кисилевский.

В индустриальном парке строят заводы по производству масла и биоэтанола.

Также здесь планируется построить завод по производству биогаза, завод кормов для животных, теплоэлектростанцию на лузге подсолнечника и солнечную электростанцию площадью 30 га.

Таким образом производственный комплекс будет обеспечивать полный цикл агропереработки - от сырья на входе до готовой продукции, электроэнергии и газа на выходе.

Инвестор проекта - компания "Эпицентр К". Ее совладелец Александр Герега родился в г. Городок.

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию всего комплекса предприятий и электростанций, подведение инженерной инфраструктуры и прокладка 7 километров железной дороги запланировано на 2026 год. Будет создано 780 рабочих мест.

Город Городок имеет население около 18 000 человек, Городокская община (включая окружающие села) - 38 000.

Напомним:

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №12117 об усовершенствовании функционирования индустриальных парков.

Кабинет министров 21 февраля принял решение об исключении четырех индустриальных парков из реестра.