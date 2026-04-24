В Gulliver повертаються магазини Bershka, Pull&Bear, Zara
У пʼятницю 24 квітня 2026 року в ТРЦ Gulliver у Києві після тривалої паузи відновили роботу одразу шість магазинів групи Inditex – Massimo Dutti, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Oysho та Zara Home.
Про це повідомляє RAU.
Магазини не працювали у Gulliver майже півроку, з часу, коли торгівельний центр зупинив свою роботу через корпоративний конфлікт між колишнім власниками Gulliver і "Ощадбанком" з "Укрексімбанком".
Gulliver було зачинено 30 жовтня 2025 року за результатами засідання комісії з надзвичайних ситуацій Ощадбанк через небезпеку для життя людей та експлуатації комплексу.
В тому числі внаслідок відмови працівників колишніх власників торгівельного центру ТОВ "Три О" передавати в управління критично важливі інженерні комунікації комплексу.
Нагадаємо:
У кінці жовтня 2025 року торговий центр Gulliver біля Палацу спорту у Києві призупинив свою роботу на невизначений термін через корпоративний конфлікт.
У листопаді 2025 року Gulliver преедали в управління держбанкам. "Ощадбанк" повідомляв, що 26 липня цього року ухвалено рішення про державну реєстрацію за консорціумом "Ощадбанку" (80%) та "Укрексімбанку" (20%).
Процедуру стягнення було розпочато двома державними банками у зв'язку із невиконанням ТОВ "ТРИ О" – боржником, який був власником комплексу, своїх зобов'язань за кредитним договором.
"Гулівер" з 1 лютого повністю відновив роботу для всіх орендарів та відвідувачів.