В Gulliver повертаються магазини Bershka, Pull&Bear, Zara

У пʼятницю 24 квітня 2026 року в ТРЦ Gulliver у Києві після тривалої паузи відновили роботу одразу шість магазинів групи Inditex – Massimo Dutti, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Oysho та Zara Home.

Про це повідомляє RAU.

Магазини не працювали у Gulliver майже півроку, з часу, коли торгівельний центр зупинив свою роботу через корпоративний конфлікт між колишнім власниками Gulliver і "Ощадбанком" з "Укрексімбанком".

Gulliver було зачинено 30 жовтня 2025 року за результатами засідання комісії з надзвичайних ситуацій Ощадбанк через небезпеку для життя людей та експлуатації комплексу.

В тому числі внаслідок відмови працівників колишніх власників торгівельного центру ТОВ "Три О" передавати в управління критично важливі інженерні комунікації комплексу.

У кінці жовтня 2025 року торговий центр Gulliver біля Палацу спорту у Києві призупинив свою роботу на невизначений термін через корпоративний конфлікт.

У листопаді 2025 року Gulliver преедали в управління держбанкам. "Ощадбанк" повідомляв, що 26 липня цього року ухвалено рішення про державну реєстрацію за консорціумом "Ощадбанку" (80%) та "Укрексімбанку" (20%).

Процедуру стягнення було розпочато двома державними банками у зв'язку із невиконанням ТОВ "ТРИ О" – боржником, який був власником комплексу, своїх зобов'язань за кредитним договором.

"Гулівер" з 1 лютого повністю відновив роботу для всіх орендарів та відвідувачів.